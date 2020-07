Kluun wekt hoofdpersoon uit ‘Komt een vrouw’ weer tot leven

Van Raymond van de Klundert, beter bekend als Kluun, komt op 1 september de roman Familieopstelling uit. Dat heeft zijn uitgever Lebowski maandag bekendgemaakt.

In zijn nieuwe werk wekt de schrijver het personage Stijn van Diepen weer tot leven. Hij was de hoofdpersoon in de succesroman Komt een vrouw bij de dokter uit 2003.

In het nieuwe boek is Van Diepen 55 jaar. Ouder maar niet wijzer. Na zijn zoveelste mislukte relatie raakt hij in een crisis en tot overmaat van ramp heeft zijn moeder alzheimer. Hoogste tijd om schoon schip te maken en uit te zoeken waarom zijn liefdesleven zo’n puinhoop is en of er nog ruimte is voor liefde in zijn leven. De zoektocht gaat door het Noord-Brabant van zijn jeugd en voert hem langs het Engelse platteland.

Komt een vrouw bij de dokter was de succesvolle debuutroman van Kluun. Het verhaal is een gedramatiseerde autobiografie van wat hijzelf en zijn vrouw meemaakten toen zij kanker kreeg en daaraan uiteindelijk overleed. Het boek, waarvan honderdduizenden exemplaren zijn verkocht, werd later ook succesvol verfilmd.