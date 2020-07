Minister Schouten gaat niet in op ultimatum van actiegroep FDF

Minister Carola Schouten (Landbouw) legt het ultimatum van de actiegroep Farmers Defence Force (FDF) naast zich neer. Een woordvoerder van de bewindsvrouw laat weten dat ze er kennis van neemt.

De FDF voert even geen actie. De actiegroep heeft de minister tot volgende week gegeven om een voermaatregel van tafel te halen. Als ze hier niet op ingaat, volgen nieuwe acties waaronder het blokkeren van wegen, aldus FDF.

De minister wijst erop dat de voermaatregel de steun heeft van de Tweede Kamer. Ze vraagt nog wel extra advies over het besluit om ruw eiwit in veevoer te verminderen. Daar wil ze eerst op wachten.

Schouten wil nogmaals weten of het dierenwelzijn voldoende is gewaarborgd als het eiwitgehalte omlaag gaat. Ook laat ze op verzoek van de Kamer een alternatief plan van de melkveehouders doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving.

De minister verwacht alle adviezen en doorrekeningen eind augustus naar de Tweede Kamer te kunnen sturen. Het verlagen van eiwit in veevoer is een van de maatregelen om het stikstofgehalte in het milieu te verlagen. Boeren voeren al maanden actie tegen deze stikstofmaatregelen.