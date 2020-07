Nederlanders hamsterden antidepressiva bij begin lockdown

Toen de eerste beperkingen vanwege het coronavirus werden ingesteld, zijn veel Nederlanders niet alleen naar de supermarkten gerend om wc-papier in te slaan, maar ook naar de huisarts voor antidepressiva. Half maart was er een piek in het aantal recepten voor zulke middelen. Onderzoeksinstituut Nivel spreekt van een “hamstereffect”.

Het kabinet maakte op zondagavond 15 maart bekend dat scholen, caf├ęs, coffeeshops en sportverenigingen dichtgingen en dat mensen zo veel mogelijk thuis moesten blijven. In de week erna schreven huisartsen “beduidend meer” zogenoemde benzodiazepinen en antidepressiva voor dan in dezelfde week in 2019. Het aantal gebruikers steeg niet, wat betekent dat de bestaande gebruikers de medicijnen zijn gaan inslaan en daar herhaalrecepten voor kregen. Na die week daalde het aantal doktersvoorschriften weer.