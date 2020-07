Onkruid in de tuin: zo voorkom je deze ongewenste indringers

Vrijwel de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet of in eigen land met vakantie. Dat betekent dat we veel tijd in onze tuin doorbrengen. Heerlijk, maar veel tuinbezitters zitten niet op onkruid te wachten, een veelvoorkomende plaag. Hoe kan je deze ongewenste planten bestrijden, of nog beter: voorkomen?

Wat is onkruid?

Het huidige weer is perfect onkruidweer: beetje regen, dan weer zon, dan weer regen. Met wisselvallig weer schieten de verschillende onkruid soorten uit de grond. Maar wat is onkruid eigenlijk? In principe vallen alle planten die op een plaats groeien waar die niet thuis horen en hierdoor schade toebrengen aan andere planten omdat ze hun voedsel, ruimte en licht ontnemen, onder de noemer onkruid. Het gaat dus niet altijd om wilde planten, maar het kan ook een plant zijn die maar blijft terugkomen, terwijl er al een andere plant groeit. Officieel zijn er twee soorten onkruid, namelijk eenjarig onkruid en vast onkruid.

Soorten onkruid

Eenjarig onkruid is vrij makkelijk te bestrijden, doordat het zich verspreidt via zaad. Er zijn verschillende manieren om dit onkruid te bestrijden, waaronder met de hand, een schoffel, heet water of met een mengsel van azijn, zout en afwasmiddel. Deze laatste manier is wel minder milieuvriendelijk. Een andere tip is met kookwater van aardappels. Het is belangrijk om hier op tijd mee te beginnen en dit regelmatig te doen, want hoe meer zaad er op de grond valt, des te meer plantjes je moet verwijderen. Wat ook goed is om te weten: gooi het onkruid wat nog rijp zaad heeft niet op de composthoop. Dan verspreidt het onkruid zich alsnog.

Vast onkruid is iets hardnekkiger en breidt zich meestal uit via de wortels. Voor het bestrijden van dit onkruid moet je ervoor zorgen dat je de wortels verwijdert. Dit kan een lastige klus worden, zeker als de wortels zich door je hele tuin hebben verspreid. Soms zijn bij dergelijk onkruid bestrijdingsmiddelen nodig, of landbouwmachines ter onkruidbestrijding. Ook zijn er speciale onkruidstekers of onkruidborstels.

Onkruid voorkomen

Het belangrijkste met onkruid is dat je er vroeg bij bent. Net als met veel dingen in het leven is ook onkruid een geval van ‘beter voorkomen dan genezen’. Zodra je onkruid ziet, moet je de plantjes meteen verwijderen. Ga je je tuin aanleggen of ben je van plan om nieuwe planten in de grond te zetten? Maak de tuin dan zo goed mogelijk onkruid vrij. Het is verstandig om bij de aanleg van een nieuwe tuin de grond eerst minimaal drie maanden te bedekken met zwarte folie. Als je tegels gaat leggen, kunnen deze dicht tegen elkaar aan worden gelegd of in cement, waardoor je de groei van onkruid kunt beperken. Of wat dacht je van een mulchlaag? Wellicht niet bij iedereen bekend, maar dat is een combinatie van bijvoorbeeld houtsnippers, stro, boomschors, cacaodoppen of grind. Dit vermindert de groei van onkruid.