Op vakantie met kleine kinderen, wat moet er allemaal mee?

Tassen inpakken voor een vakantie met kinderen is heel wat anders dan wanneer je op stedentrip gaat met zijn tweetjes. Wat laat je thuis en wat moet er mee? Hoe zit het met speelgoed? Geen paniek, wij zetten een aantal tips voor je op een rij.

Luiertas

Heb je nog kinderen in de luiers dan is een luiertas onmisbaar. Je geliefde zebra tas is toch minder geschikt voor het bergen van flesjes, luiers en knuffels. Neem een voorraadje luiers voor de eerste paar dagen mee. Meer is niet nodig, want luiers zijn overal ter wereld te koop. Zwemluiers zijn echter lastiger om te vinden. Neem daar genoeg van mee en vergeet de zwembandjes niet.

Reserveknuffel

Heeft jouw kind nog babymelk nodig? Op de meeste plekken is babymelk te koop, maar wil je het liefst je eigen merk gebruiken dan is het beter om dit van thuis mee te nemen. Is je kind dol op zijn of haar knuffel? Koop dezelfde knuffel, daarmee voorkom je urenlang zoeken op vakantie. Hetzelfde geldt voor een speen.

Badeendjes

Het is verleidelijk om allerlei speelgoed in te pakken, maar voordat je het weet is je koffer vol. Op het vakantieadres is afleiding genoeg. Je zult zien dat je kind veel minder speelgoed nodig heeft dan je van te voren denkt. Multifunctioneel om mee te nemen zijn badeendjes. Kinderen kunnen er overal mee spelen. Een schep en een emmer kan je ter plaatse kopen en achterlaten in je vakantiehuisje.

Staafmixer

Zitten je kinderen nog in de leeftijd dat je veel eigen hapjes maakt? Wanneer je niet zo’n fan bent van kant- en klare potjes dan is het handig om een staafmixer mee te nemen. Geen ruimte over in de koffer? Neem voor extra dingen zoals een staafmixer een eastpak rugzak mee. Een oersterke rugzak met een garantietermijn van maar liefst dertig jaar!

Medicijnen

Neem een aparte toilettas mee voor medicijnen. Wat moet er zoal mee? Sowieso kinderparacetamol, pleisters, verband, een thermometer, vallen- en stotengel, neusspray, desinfectiemiddel, een tekenpen en anti-insectenmiddel. Op de meeste plaatsen is wel paracetamol te koop, maar het handig om het meteen bij te je hebben.