Versoepelde maatregelen: wat mag er allemaal weer sinds 1 juli?

Nederland is sinds 1 juli weer open gegaan. De coronamaatregelen zijn behoorlijk versoepeld en dit betekent bijvoorbeeld dat veel culturele instellingen hun deuren weer mogen openen voor publiek. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en wat betekent dit voor alle thuisblijvers deze zomer?

Theaters, bioscopen en concertzalen

Met name de cultuurliefhebbers onder ons kunnen hun hart weer ophalen: theaters, bioscopen en concertzalen hoeven zich niet langer te houden aan een maximum van dertig bezoekers. Er moeten wel vaste zitplaatsen zijn op anderhalve meter en bezoekers zijn verplicht hun plaatsen te reserveren. Dat betekent dat er flink wat aanpassingen gedaan zijn bij culturele instellingen, zoals stoelen verwijderd, tafeltjes neergezet, piano’s verhuisd en het plaatsen van balieschermen van verhard glas.

Zo heeft ook het Concertgebouw in Amsterdam haar deuren weer geopend en kunnen trouwe fans in de maanden juli en augustus 9×2 concerten bijwonen tijdens de BankGiro Loterij ZomerSessies. Ook zangkoren en zangensembles mogen weer repeteren en optreden. Hiervoor gelden wel nog speciale richtlijnen en komt het RIVM op korte termijn met een advies.

Sportscholen weer open

Houd je meer van bewegen en ga je liever naar de sportschool of naar een zwembad? Deze zijn weer geopend, maar alleen op reservering. Ook hier geldt het advies om anderhalve meter afstand te houden. Sommige apparaten zijn niet in gebruik om deze afstand te kunnen garanderen. Wil je een groepsles volgen? Dan moet je je van tevoren aanmelden omdat er maar een beperkt aantal mensen mogen deelnemen.

Sauna en zwembad

Er is dus geen enkel excuus meer om niet aan onze conditie te werken deze zomer en om ervoor te zorgen dat ons lichaam voldoende fit is om te doen wat er moet gebeuren. Met de kinderen gaan zwemmen of als dagje eropuit deze zomer naar de sauna? Ook dat is weer mogelijk. Sauna’s met de bijbehorende kleedkamers, zwembaden en massagetafels mogen weer open. Reserveren is verplicht en ook hier moet alles op anderhalve meter afstand.

Musea of dagje winkelen

Ben je van plan om deze zomer een museum te bezoeken of een dagje te gaan winkelen? Voor zowel musea, bibliotheken en winkels geldt geen maximum aantal bezoekers meer. De kan alleen als de anderhalvemetermaatregel goed gewaarborgd kan worden en de aanloop van mensen een beetje doorstroomt. Dat betekent dat we weer met een gerust hart naar het Rijksmuseum kunnen, waar het volop zomer is. In de koelte van het museum kunnen museumliefhebbers bekende meesterwerken zien of aanhaken bij een van de dagelijkse rondleidingen of workshops volgen voor jong en oud. Of wat dacht je van een dagje shoppen in Amsterdam, Haarlem of Den Haag?

Buitenactiviteiten en casino’s

Verder geldt dat alle buitenactiviteiten weer zijn toegestaan voor maximaal 250 mensen. Het is dus mogelijk om kermissen en festivals te organiseren. Bedenk wel dat hier een behoorlijke voorbereiding aan vooraf gaat, met name op het gebied van vergunningen aanvragen. Wil je ten slotte deze zomer een gokje wagen? Casino’s en speelhallen gaan weer open voor honderd bezoekers. Ook hier geldt dat iedereen anderhalve meter afstand moet houden. Het maximum aantal personen geldt niet als er reserveringen zijn met vaste zitplaatsen.