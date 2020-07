Zorginstituut: ruimere vergoeding herstelzorg

De herstelzorg aan mensen die ernstig ziek zijn geweest door het coronavirus moet voorlopig ruimer worden vergoed vanuit de basisverzekering. Dit adviseert het Zorginstituut Nederland aan minister Tamara van Ark van Medische Zorg. Het gaat om mensen die op de ic hebben gelegen of thuis heel erg ziek waren.

Volgens het instituut moeten deze mensen langer fysiotherapie of ergotherapie uit de basisverzekering vergoed krijgen. Aan dit soort behandelingen zit vaak een maximum. “Sommige mensen herstellen in een revalidatiecentrum. Maar ook mensen die thuis herstellen moeten voldoende aanspraak kunnen maken op de zorg die ze nodig hebben”, zei Harald Miedema van het Zorginstituut Nederland in het NOS Radio 1 Journaal. Patiënten die herstellen van het coronavirus kampen onder meer met het verlies aan spierkracht en conditie. “Ze lopen nu tegen beperkingen bij de zorgverzekering aan en moeten deze zorg voor eigen rekening nemen.”

Het instituut gaat ervan uit dat zo’n 16.000 mensen gebruik zullen maken van de extra zorg. Het eerste jaar zal de vergoeding bijna 28 miljoen euro kosten, verwacht het zorginstituut, maar “als er een tweede golf komt, zal de financiële impact groter zijn”.