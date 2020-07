Kamer debatteert over zwaar bevochten pensioenhervorming

Het pensioenstelsel gaat op de schop. Daar is meer dan tien jaar over gepraat. Begin deze maand werd de laatste horde genomen toen het ledenparlement van de FNV het groene licht gaf voor de uitwerking van de plannen. De Tweede Kamer gaat dinsdag tijdens het reces in debat met minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) over de verbouwing van het stelsel.

Vorig jaar werd er al een akkoord bereikt, maar vorige maand pas slaagden werkgevers, werknemers en kabinet erin het eens te worden over de uitwerking van die overeenkomst. In het nieuwe stelsel worden uitkeringen afhankelijker van financiƫle prestaties van de pensioenfondsen. Dat betekent dat pensioenen bij tegenspoed sneller worden gekort, maar in betere tijden ook sneller kunnen stijgen.

In de Tweede Kamer steunt een meerderheid de hervorming. Naast de coalitiepartijen schaarden ook PvdA en GroenLinks zich achter de verandering. Voor die oppositiepartijen is het onder meer belangrijk dat er een regeling komt voor mensen met een zwaar beroep zodat ze eerder kunnen stoppen. Verder gaat de AOW-leeftijd langzamer stijgen en komt er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.