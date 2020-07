Moordverdachte Caloh Wagoh-proces op vrije voeten

De rechtbank laat moordverdachte Ferhan Y. vrij uit voorarrest. De 40-jarige Y. wordt verdacht van betrokkenheid bij een liquidatie in 2017. Hij is een van de twintig verdachten in het omvangrijke liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh. In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol waren maandag en dinsdag inleidende zittingen in deze zaak.

De rechtbank ziet onvoldoende ernstige bezwaren om Y. nog langer vast te houden. Over twee weken komen de beslissingen over de andere verzoeken die door de advocaten van de verdachten zijn gedaan.

Hoofdverdachte in het proces is het 50-jarige Caloh Wagoh-kopstuk Delano R. Hij zou meerdere moordcommando’s hebben aangestuurd. Het OM meldde maandag dat hij achter een moordpoging zou zitten op de onlangs opgepakte Robin van O. Deze sportschoolhouder zou naar verluidt op zijn beurt achter de opzienbarende martelkamer zitten die in een loods in de Brabantse plaats Wouwse Plantage is gevonden. R. – alias Keylow – zou tussen februari 2017 en januari 2018 voorbereidingshandelingen hebben getroffen om Van O. te laten liquideren.