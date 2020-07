Rode panda geboren in Safaripark Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is begin deze maand een rode panda geboren. De geboorte van een rode panda is bijzonder, omdat er van de kwetsbare diersoort nog maar zo’n 2500 dieren in het wild leven, aldus het park dinsdag.

Het safaripark maakt de geboorte nu pas bekend, omdat een jonge rode panda zeer fragiel is. De dierverzorgers hebben even afgewacht hoe het met het jong zou gaan direct na de geboorte. Nu hebben ze er volgens verzorger Kris Jansen alle vertrouwen in dat de kleine beer groot zal worden.

Rode panda’s leven in de bergbossen in China. Net als reuzenpanda’s eten ze voornamelijk bamboe. De beren zijn ongeveer 50 centimeter groot en wegen 3 tot 6 kilo. Dierentuinen in de hele wereld werken mee aan een fokprogramma om de rode panda voor uitsterven te behoeden.

De jonge beer in Beekse Bergen blijft voorlopig met moeder Angeles in het nest. Pas na een maand of drie komt het dier naar buiten. Dan blijkt ook pas welk geslacht het jong heeft.