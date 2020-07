Rutte en Santokhi overleggen over aanhalen banden

Premier Mark Rutte en de nieuwe Surinaamse president Chan Santokhi hebben dinsdag telefonisch overlegd over het aanhalen van de banden tussen beide landen. Volgens Rutte was het een “hartelijk gesprek”.

“We spraken onder meer over het aanhalen van de band tussen onze landen en over de impact van Covid-19. Ik wens hem veel succes en kijk uit naar een goede samenwerking”, twitterde de premier.

Santokhi werd maandag gekozen tot president van het Zuid-Amerikaanse land. Hij volgde Desi Bouterse op die in ons land is veroordeeld wegens drugshandel. Onder het presidentschap van Bouterse bleven de contacten beperkt.

De Tweede Kamer hoopt dat de verkiezing van Santokhi betekent dat de banden kunnen worden genormaliseerd. Dat zou ook betekenen dat er voor het eerst sinds 2017 weer ambassadeurs zouden kunnen worden uitgewisseld.

Nederland helpt Suriname al met de bestrijding van het coronavirus. Begin deze maand zijn artsen van het Nijmeegse Radboudziekenhuis aangekomen om te helpen. Ook zijn beschermingsmiddelen en apparatuur gestuurd.

In Nederland was vorige week een tv-actie om Suriname te helpen in de strijd tegen het coronavirus. Daarbij werd meer dan een miljoen euro ingezameld. De Nederlands-Surinaamse gemeenschap telt meer dan 350.000 mensen.

Suriname verkeert in grote financiĆ«le problemen. Santokhi zei eerder dat het land aan de rand van de financiĆ«le afgrond staat. “De kas is zo goed als leeg.”