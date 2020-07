Twee gewonden door explosie op plezierjacht in Rotterdam

Bij een explosie aan boord van een plezierjacht in Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio. Ook een kat raakte gewond en wordt behandeld door de dierenambulance.

Het gaat vermoedelijk om een gasexplosie, zegt een woordvoerder. Aan boord is zeker een gasfles gevonden.

Hoe de gewonden eraan toe zijn, is niet bekend. Een van de twee is minderjarig. De ander liep in ieder geval brandwonden op.

De boot lag op het moment van de explosie aangemeerd in de Fokhaven aan het Schie-Schiekanaal bij Blijdorp. De ontploffing veroorzaakte geen brand.