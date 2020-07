Voedselbank kan hulpvraag kinderen nauwelijks nog aan

Door de coronacrisis is ook de hulp aan kinderen uit gezinnen met heel weinig geld in de knoei gekomen. De stichting Kinderen van de Voedselbank voert naar eigen zeggen koortsachtig overleg met het ministerie van Sociale Zaken, Kamerleden, provincies en gemeenten om te kijken of er extra geld kan worden vrijgemaakt.

“De regering heeft terecht miljoenen uitgedeeld aan organisaties die jaarlijks al miljoenen krijgen. Wij hebben altijd geprobeerd onze eigen broek op te houden, maar dat gaat nu niet meer”, zegt voorzitter Maurice van der Ven. De financiĆ«le hulp van bedrijven is volgens hem vrijwel stilgevallen en ook komt er veel minder geld binnen via bijvoorbeeld particulieren en kerken.

Kinderen van de Voedselbank biedt jaarlijks hulp in natura aan tienduizenden kinderen en is een van de grootste non-profitorganisaties van Nederland op het gebied van de bestrijding van kinderarmoede. Zo verstrekt de stichting pakketten met nieuwe kleding, nieuwe schoenen en een paar nieuwe boeken. “Voor kinderen die altijd van ‘gebruikt’ moeten leven is dat een dankbaar geschenk”, aldus Van der Ven. “Nieuw en eigentijds poetst hun gevoel van eigenwaarde enorm op.”