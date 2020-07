Aantal donoren met antistoffen tegen corona daalt

Het aantal donoren dat antistoffen tegen het coronavirus in zijn bloed heeft daalt. Uit een meting over de afgelopen weken blijkt volgens bloedbank Sanquin dat landelijk gezien 4,1 procent van de donoren antistoffen heeft tegen 5,4 procent in mei.

Sanquin-onderzoeker Hans Zaaijer benadrukt dat de gedaalde antistoffenniveaus niet hoeven te betekenen dat mensen ook weer vatbaar zijn voor het virus. “Het lichaam bouwt tijdens en na zo’n infectie ook immuungeheugen op. Dat betekent, dat bij een nieuwe infectie, het lichaam razendsnel weer antistoffen op kan bouwen. Een virus kan zo alsnog snel opgeruimd worden.”

De daling van de antistoffen treedt volgens Sanquin niet bij iedereen op. Een flink deel van de donoren met antistoffen houdt nog steeds een hoog niveau van antistoffen.

Volgens de bloedbank betekent de daling dat er meer haast gemaakt moet worden met het inzamelen van plasma van genezen Covid-19-patiënten voor het maken van een geneesmiddel. Sanquin zamelt dat plasma in om antistoffen te concentreren en zo een geneesmiddel te maken dat (preventief) kan worden ingezet voor kwetsbare mensen. De planning is dat het medicijn dit najaar klaar is, aldus de bloedbank.

Sanquin blijft de rest van het jaar wekelijks de percentages antistoffen meten, zoals eerder met het RIVM is afgesproken. Zaaijer: “We willen graag weten of de daling doorzet. En door dit onderzoek zien we ook heel snel of het aantal besmettingen weer stijgt, en zo ja: waar.”

Mensen die genezen zijn van Covid-19 kunnen zich bij Sanquin melden als ze plasma willen doneren. Na een keuring wordt hen gevraagd 4 tot 6 keer antistoffenplasma te doneren.