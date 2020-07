Man en vrouw opgepakt voor invoer cocaïne in haven Rotterdam

Het zogenoemde Combiteam Havens heeft dinsdag een 50-jarige vrouw uit Zwijndrecht en een 56-jarige man uit Rotterdam opgepakt op verdenking van de invoer van grote hoeveelheden cocaïne in de haven van Rotterdam. Beiden worden ook verdacht van witwassen. De vrouw zou zich bovendien schuldig hebben gemaakt aan corruptie.

Het Combiteam Havens is een samenwerkingsverband van politie, Openbaar Ministerie, FIOD en Rijksrecherche, dat zich bezighoudt met onderzoek naar zware vormen van georganiseerde criminaliteit die de integriteit en veiligheid aantast van havens zoals in Rotterdam en Vlissingen. Volgens een woordvoerder was het team al enige tijd bezig met het onderzoek naar ondermijning, waarvoor dinsdag de twee verdachten zijn opgepakt. Meer arrestaties zijn niet uitgesloten.

In drie woningen in Zwijndrecht, Rotterdam en Hoogvliet zijn doorzoekingen gedaan. Dat gebeurde ook op twee bedrijfslocaties in Rotterdam en Rhoon. Bij de doorzoekingen zijn geld, auto’s, computers, mobiele telefoons en administratie in beslag genomen.

De vrouw en de man zitten in volledige beperkingen in de cel. Zij moeten vrijdag voor de rechter-commissaris in Rotterdam verschijnen.