Ouderen passen vakantieplannen aan om coronacrisis

Senioren stellen hun vakantieplannen vanwege de coronacrisis bij. Voor de crisis had 75 procent van de ouderen plannen gemaakt voor de komende zomervakantie, maar inmiddels geeft nog maar 36 procent van de senioren aan dat ze deze zomer op vakantie of dagjes weg gaan. Dat meldt ouderenorganisatie ANBO na een peiling onder bijna drieduizend ouderen.

Van alle ouderen is 45 procent bang in de zomer op vakantie of tijdens dagjes uit besmet te raken met het virus. Daar staat tegenover dat 25 procent van de deelnemers zegt daar niet bang voor te zijn.

Van de mensen die plannen hebben, viert bijna de helft vakantie in Nederland. Een op de vier gaat dagjes weg en 20 procent van de mensen met plannen gaat naar het buitenland. De auto is het favoriete vervoersmiddel: 80 procent van de mensen die weg gaan, pakt de auto. De fiets staat met 18 procent op de tweede plek, en de trein met 13 procent op drie. Slechts 6 procent gaat met de bus of het vliegtuig. Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk zijn de favoriete landen van ouderen die naar het buitenland gaan.

Zes op de tien ouderen nemen maatregelen voor hun vakantie of dagje(s) weg. Zo doen ze een mondkapje op of nemen desinfecterende middelen mee. Ook geven veel mensen aan dat ze met het oog op de regel van anderhalve meter afstand drukke plekken als pretparken vermijden. Verder geeft 63 procent aan dat ze zich hebben verdiept in wat er gebeurt als ze op vakantie besmet raken met het virus.