Rechtbank Maastricht behandelt zaak over Pinkpopdrama

De rechtbank in Maastricht behandelt woensdag de zaak over de fatale aanrijding na afloop van Pinkpop in 2018. Door het ongeluk op een weg voor een camping in Landgraaf viel een dode en raakten drie mensen zwaargewond.

De 37-jarige verdachte uit Heerlen moet zich verantwoorden voor de aanrijding. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van het veroorzaken van het dodelijke verkeersongeval en het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door onvoorzichtig of onoplettend rijden.

De Heerlenaar reed ’s nachts een groep festivalgangers aan die op de Mensheggerweg zaten. Daardoor kwam een Heerlenaar om het leven en raakten een vrouw en twee mannen uit Heerlen en Landgraaf ernstig gewond. De chauffeur ging ervandoor, maar meldde zich later bij de politie. Volgens hem heeft hij de groep nooit gezien, ook niet toen hij eerder al in tegengestelde richting over de weg reed.

De rechtszaak duurt één dag. In de loop van de dag formuleert het OM de strafeis.