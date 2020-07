Vijf angsten die een vakantie dwarsbomen

Op vakantie gaan is leuk, maar als je last hebt van bepaalde angsten, kan dat een ander verhaal zijn. Nu zijn de meeste mensen vaak wel een beetje onrustig voor vertrek. Er zijn types die zich constant afvragen of ze alle spullen wel bij zich hebben en of er wellicht tassen zijn vergeten. Bepaalde angsten gaan echter een stap verder en dat is niet fijn. Lees hieronder een aantal voorbeelden.

1. Smetvrees

Wanneer je bang bent voor bacteriƫn en andere viezigheid kan de gedachte aan een matras in een vakantiehuis alleen al angstaanjagend zijn. Op vakantie in het buitenland waar andere hygiƫneregels zijn zorgt ook voor paniek. Openbare toiletten zijn helemaal een ramp. Smetvrees is een dwangstoornis en eigenlijk geen angst.

2. Hoogtevrees

Een bergwandeling of een bezoek aan een hoge toren is niet voor iedereen een uitje. Hoogtevrees is heel natuurlijk. Het is een aangeboren beschermingsmechanisme. Zo val je als kind niet overal vanaf. Heb je heel erg last van hoogtevrees dan verkramp je en blokkeer je helemaal. Wanneer je van plan bent om in de bergen in te trekken dan heb je een aantal dagen nodig om te wennen.

3. Bang voor het water

Zwemmen is iets wat veel mensen doen als ze op vakantie gaan. Maar het kan zijn dat je vroeger iets hebt meegemaakt waardoor je ontzettend bang bent in het water. Het geeft je een onveilig gevoel. Het is vaak de diepte of de gevaren van de zee die de oorzaak zijn van deze angstgevoelens.

4. Vliegangst

Ongeveer drie miljoen mensen in Nederland hebben vliegangst. Mensen met vliegangst gaan liever twee dagen in de auto zitten naar de Spaanse kust. Het gevoel dat je de controle uit handen geeft is voor deze mensen angstig. Ook worden mensen benauwd wanneer ze in een vliegtuig zitten. Ze kunnen niet tegen de gedachte dat je geen kant op kan.

5. Zakkenrollers

Er zijn vrouwen die bang zijn dat ze hun tas of clutch kwijtraken door straatroof. Voor mensen die de hele tijd bezig zijn om hun tas te bewaken is de anti diefstal rugzak een uitkomst. Dat is een rugzak gemaakt van zulk sterk materiaal dat opensnijden met een mes niet lukt. Bovendien heeft de tas verborgen ritsen waarmee een zakkenroller geen kant op kan.