Nederlandse cyberwaakhond onderzoekt hack bij Twitter

De cyberwaakhond van de Nederlandse overheid doet onderzoek naar “de situatie rond Twitter”. De accounts van veel bekende mensen blijken te zijn gekraakt. In Nederland werd het account van PVV-leider Geert Wilders overgenomen. “Over individuele incidenten, waar het gaat om bijvoorbeeld persoonlijke accounts, kunnen we zoals gebruikelijk geen mededelingen doen”, laat het Nationaal Cyber Security Centrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid weten.

Het is nog niet bekend wie de hackers zijn. Ze zouden via een medewerker van Twitter toegang hebben gekregen tot de interne systemen van het bedrijf. Zo konden ze de beveiliging van de accounts uitschakelen. Op de accounts van onder meer rapper Kanye West, de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden en zakenmensen als Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg en Elon Musk verschenen boodschappen. Daarin kregen mensen de oproep om bitcoins over te maken naar een virtuele rekening om meer bitcoins terug te krijgen. De daders zouden al meer dan 100.000 dollar hebben binnengekregen.

Het is nog niet bekend of de hackers ook zijn binnengekomen bij de accounts van anderen, waar ze nog geen berichten hebben geplaatst.