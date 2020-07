Parachutespringen: dé manier om coronaproof vakantie te vieren

Uit recent onderzoek van reisbrancheorganisatie ANVR blijkt dat 90 procent van de vakantiegangers zijn of haar boekingsgedrag aanpast vanwege corona . Dat betekent onder andere dat we er liever op uit gaan met de auto en dat we dichter bij huis blijven. Maar hoe vullen de avonturiers onder ons zo’n vakantie in?

Gezond vakantie vieren

Van de ondervraagden die nog twijfelen over een vakantie geeft 67% aan dat vooral gezondheidsrisico’s een rol spelen, en dat ze naar een ‘open’ bestemming willen. Veel van ons zullen dit jaar dus niet kiezen voor een lange, volle vliegreis, om daarna al backpackend van hostel naar hostel te trekken. Maar hoe zorgen we er dan voor dat het niet een idioot saaie vakantie wordt?

Het vliegtuig uit

Het antwoord ligt voor de hand: door bijzondere dingen te doen in Nederland. De avonturiers onder ons gaan graag op zoek naar uitjes die net even wat spannender zijn dan kamperen, maar dat kan ook hier: door bijvoorbeeld in Nederland uit een vliegtuig te springen. Niet de risico’s van een vliegvakantie, maar wel een mooi verhaal om te vertellen.

Vrije vogels

Bovendien, zo zeggen de ervaringsdeskundigen, ben je daarna echt een indrukwekkende ervaring rijker. Dat is voor de meeste parachutespringers dan ook de belangrijkste reden om het te doen. De ervaring van het springen wordt vaak beschreven als sensationeel: het geeft een enorme adrenalinekick als je zo vrij als een vogel door de lucht zweeft. Dat, en je ziet de wereld weer eens op een heel andere manier.

Zeeland, Texel of Ameland

Parachutespringen, of een tandemsprong maken, wordt in Nederland op meerdere plekken gedaan. De Wadden en Zeeland zijn bijvoorbeeld populaire plaatsen om te springen. Dat zijn dan ook plekken die mooi zijn om vanuit de lucht te zien: de rust en ruimte van Zeeland, of, als je springt op Texel of Ameland: het uitzicht op de vuurtorens, de kerk van Den Burg, de Wadden- en de Noordzee.

Veiligheid

Een avontuurlijke geest is uiteraard niet hetzelfde als een onverstandige geest. Sterker nog: verstandig zijn, daar ging het voor die twijfelende vakantiegangers juist om. De reden dat zoveel mensen springen is dan ook dat het eigenlijk nooit mis gaat. Spannend is het zeker, maar met één fataal ongeval op 85.000 sprongen per jaar kan het zeker geen risicosport genoemd worden.

Vrije val

Als je gaat springen, bijvoorbeeld via parachutespringen.nl doe je zeker als beginner alles samen met je instructeur. Je krijgt een uitgebreide uitleg, gaat vervolgens samen de lucht in en springt dan samen uit het vliegtuig. Na een vrije val van 40 seconden, waarbij je 200 kilometer per uur gaat, zorgt de instructeur ervoor dat je gedeelde parachute wordt opengetrokken. Jij hoeft verder niets te doen, dus je hebt dan de kans om eens goed om je heen te kijken. Daarna land je samen in de dropzone.

Al met al klinkt het als een vrij ideale invulling van onze vakantie op dit moment: spanning en sensatie, zonder al teveel coronarisico’s. Je moet je uiteraard wel overgeven aan de vrijheid van de val, maar ook als je daar minder goed in bent, kan er weinig misgaan. Je eindigt altijd weer met beide benen op de grond.