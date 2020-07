COA schort delen gegevens asielzoekers met politie op

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) schort het geven van informatie over asielzoekers aan het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt (NVIK) op. Volgens de organisatie is er twijfel ontstaan over wat wel en niet gedeeld mag worden in het licht van privacy.

Gegevens die het COA aan het NVIK verstrekt, worden in de praktijk ook weer doorgespeeld naar onder meer de Vreemdelingenpolitie. Dit gebeurt al sinds 20 december 2013.

Het opschorten volgt op publicaties in NRC eerder deze week. De krant onthulde dat er gegevens van meer dan honderdduizend in principe onschuldige asielzoekers zijn uitgewisseld. Ook privacygevoelige informatie, zoals godsdienst en etniciteit. De krant sprak juristen die zeggen dat het COA en de politie de wet overtreden.

“We kunnen het ons niet permitteren dat er discussie blijft bestaan over wat wel en niet gedeeld mag worden. Dat is niet goed voor onze bewoners, ketenpartners en medewerkers”, zegt COA-bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker.