Geert Wilders kan weer twitteren

Na bijna twee dagen uit de lucht te zijn geweest kan PVV-leider Geert Wilders weer twitteren. Hij was een van de slachtoffers van hackers die 130 accounts van gebruikers van Twitter hebben aangevallen.

“Ik ben er weer!”, twitterde Wilders vrijdagavond. “Terug online. Ik laat me nooit het zwijgen opleggen.” Het sociale medium is een heel belangrijk instrument voor de PVV-voorman om zijn boodschap uit te dragen. Hij heeft meer dan 800.000 volgers.

De profielfoto van de politicus werd in de nacht van woensdag op donderdag veranderd in dat van een karikatuur van een zwarte man. De banner van het account werd vervangen door een Marokkaanse vlag en er werden meerdere berichten over onder meer samenzweringstheorie├źn geretweet.