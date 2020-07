Helft zomerkampen kan toch doorgaan

Ondanks de coronacrisis kan de helft van de zomerkampen in Nederland alsnog doorgaan. En de helft van de aanbieders die hun kampen hebben geannuleerd, bieden als alternatief dagactiviteiten aan voor kinderen en jongeren. Dat meldt Scouting Nederland na onderzoek onder de aangesloten groepen en achterban, uitgevoerd in samenwerking met het Steunpunt KinderVakanties (SKV), YMCA Nederland, NUSO Speeltuinen en Jantje Beton.

Ondanks de onzekere tijd in het voorjaar bieden de protocollen voor veel organisaties voldoende houvast om met aanpassingen de zomerkampen en dagactiviteiten uit te voeren. Vooral voor de jongeren van 13 tot 18 jaar gaan echter meerdere zomerkampen niet door. Onduidelijkheid over de vraag hoe om te gaan met de 1,5 meter afstand voor deze doelgroep en het kunnen waarborgen van deze regel op de locatie is daarvan een oorzaak. “Dat het uiteindelijk allemaal veel soepeler kon en mocht, kwam voor een aantal organisaties te laat”, stellen ze.

Ook zijn er nog veel financiĆ«le onzekerheden voor de zomerkampaanbieders, aldus de verschillende partijen. “Hogere kosten zijn gemaakt in verband met de aangescherpte maatregelen. Terwijl de inkomsten niet hoger werden, zijn annuleringen voor rekening van de aanbieders gekomen en worden er inkomsten gemist door het niet door kunnen laten gaan van diverse activiteiten.”