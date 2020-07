‘Hoekstra stuurde aan op compromis in belastingzaak stichting’

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft zich eind 2018 bemoeid met een geschil tussen de Belastingdienst en de Stichting Israëlitisch Weeshuis (SIW) over een schenkbelasting. De stichting wilde die niet betalen en kwam er niet uit met de belastinginspecteur. Die hield zich aan de regel dat een instelling zonder goededoelenstatus, zoals SIW, belasting moet betalen over schenkingen.

De kwestie werd voorgelegd aan Hoekstra en de toenmalige staatssecretaris Menno Snel. Snel volgde het besluit van de inspecteur maar Hoekstra stuurde aan op een compromis met de stichting, zo bevestigen bronnen een bericht daarover in NRC. Daarna volgde overleg op hoog niveau met de SIW.

Ambtenaren van Financiën kwamen de stichting tegemoet doordat ze met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 een zogeheten ANBI-status kon aanvragen. Over de drie bewuste schenkingen in de twee jaar daarvoor hoefde dan – om praktische redenen – geen belasting te worden betaald, in totaal bijna 9000 euro.

Het is niet verboden maar het gebeurt zelden dat een bewindspersoon zich mengt in individuele belastingkwesties, omdat dit kan leiden tot willekeur en rechtsongelijkheid.