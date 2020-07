Kabinet: ongewis wanneer opvang asielkinderen Griekenland rond is

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) kan nog niet zeggen wanneer de opvang is geregeld voor 48 alleenstaande asielkinderen in Griekenland. Er wordt “alles op alles gezet om dit zo snel mogelijk gereed te krijgen”, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Maar naast snelheid is ook zorgvuldigheid van belang en dat laatste kost tijd, aldus de bewindsvrouw. “Daarom kan ik mij in dit stadium van uitvoering niet aan een concreet tijdschema verbinden.” Vorige maand maakte Broekers-Knol afspraken met haar Griekse collega over de opvang.

Een deel van de Kamer waaronder regeringspartijen ChristenUnie en D66 willen dat de staatssecretaris haast maakt. Broekers-Knol heeft inmiddels een eerste voorstel voor het opzetten van de beoogde opvangplekken ontvangen en is dat nu aan het beoordelen.

Nederland gaat op het Griekse vasteland 48 opvangplekken betalen en regelen voor minderjarigen zonder ouders uit de overvolle vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Ook gaat Nederland helpen bij het trainen van voogden die hen onder hun hoede moeten nemen.

Onder meer hulporganisaties, gemeenten en BN’ers riepen het kabinet in het voorjaar op asielkinderen uit Griekenland naar Nederland te halen. Ze verwezen daarbij naar de slechte situatie in de kampen op de Griekse eilanden. Andere EU-landen namen wel kinderen op, maar het kabinet wilde er niet aan.