Milieuclub MOB neemt het op voor boeren

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) roept het kabinet op om de veevoermaatregel van Landbouwminister Carola Schouten niet per 1 september te laten ingaan. Minder eiwit in het voer, zoals de minister wil, helpt wel degelijk om de stikstofuitstoot te verminderen, maar de boeren zijn overvallen door de maatregel. Ook is onduidelijk waarom de boeren moeten opdraaien voor stikstofruimte voor de bouw van wegen en woningen, aldus MOB-voorman Johan Vollenbroek.

MOB vocht vorig jaar met succes bij de Raad van State het gehanteerde stikstofbeleid aan. Sindsdien ligt onder andere de bouw bijna volledig stil. Veehouders worden gezien als grote stikstofverspreiders. Zij protesteren al maanden tegen kabinetsmaatregelen waarmee hun stikstofuitstoot moet dalen. Vorige week wilde een groep boze boeren op tractoren naar het huis van Vollenbroek in Nijmegen rijden. Gemeente en politie staken daar een stokje voor. Vollenbroek ging buiten de stad met de boeren in gesprek.

“De kwestie is gepolariseerd, de standpunten worden steeds harder. De boeren protesteren terecht”, zegt hij vrijdag. Het kabinet kan beter de Amercentrale sluiten als er direct stikstofruimte nodig is voor de bouw. Dat levert 2,5 maal meer emissiereductie op dan de voermaatregel, vindt MOB. De organisatie strijdt al jaren tegen de centrale, die biomassa verstookt.

Volgens Vollenbroek moeten boeren op termijn wel permanent minder eiwit in het voer gaan gebruiken. Maar de politiek moet daarnaast op Europese schaal naar oplossingen buiten de agrarische sector kijken. “Het kabinet faalt nu volledig met het oplossen van de stikstofcrisis”, aldus de stikstofstrijder.