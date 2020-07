Ruim 800 schademeldingen na bevingen Groningen

Na de twee aardbevingen deze week in de provincie Groningen zijn tot nu toe 833 schademeldingen binnengekomen. Dat meldt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) vrijdag.

Bij Loppersum was dinsdag een flinke beving met een kracht van 2.7. Vrijwel alle schadegevallen komen door die beving. In de nacht van woensdag op donderdag was er bij Siddeburen een veel lichtere aardbeving van 1.8.

Het aantal meldingen van acuut onveilige situaties steeg naar elf. “In zeker twee gevallen moest een pand ook direct worden hersteld omdat anders een onveilige situatie zou ontstaan”, zei een woordvoerder van het instituut.

Uit de directe omgeving van Loppersum, in een straal van 5 kilometer rond het epicentrum, kwamen 89 meldingen. “Het is in Groningen weer het gesprek van de dag. De bevingen kunnen bewoners behoorlijk frustreren. Mensen zitten midden in de nacht rechtop in hun bed. Dat doet wat me je.”