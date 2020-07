Kustwacht houdt illegale Venezolanen aan op Aruba

De Kustwacht in het Caribisch gebied heeft vrijdag bekendgemaakt dat het in de afgelopen dagen twee keer een boot heeft aangehouden die op weg was naar Aruba. Beide keren zat er naast de Arubaanse booteigenaren een ongedocumenteerde Venezolaanse passagier in de boot.

Beide keren ging het om Venezolanen die eerder op Aruba waren geweest. Bij de ene was een asielaanvraag geweigerd, van de andere persoon was de verblijfsvergunning verlopen. Beide personen zijn aangehouden.

De Kustwacht is in deze periode extra actief op illegale activiteiten in de wateren rond de zes Nederlands Caribische eilanden. Daarbij wordt gelet op het tegengaan van drugssmokkel, maar ook het tegengaan van ongedocumenteerden op de eilanden.

Latijns-Amerika is een brandhaard van Covid-19-besmettingen en de Kustwacht wil daarom de bevolkingen van CuraƧao, Aruba, Bonaire, Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba zo goed mogelijk beschermen.