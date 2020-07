Belangstelling coronatesten ineens gestegen

Sinds een paar dagen is er een verhoogde belangstelling voor de coronatest. “Sinds donderdag loopt het aantal aanvragen voor een test snel op. We krijgen anderhalf keer zoveel aanvragen als anders. Deze zondag was er een piekje, met 62 procent meer aanvragen”, zo zegt een woordvoerster van GGD-GHOR (de koepel van GGD’en) na berichtgeving van de Volkskrant. Volgens haar is de belangstelling voor een test in alle delen van het land toegenomen.

Doordat ineens veel meer mensen zich willen laten testen, kunnen ze niet altijd dezelfde dag terecht bij de teststraat in hun eigen omgeving. Ze moeten een of twee dagen langer wachten of worden doorverwezen naar een andere regio. Zo helpt een testlocatie in Brabant bij het opvangen van drukte in Zeeland, waar het virus de kop heeft opgestoken in Goes.

De woordvoerster van GGD-GHOR heeft geen verklaring voor de verhoogde belangstelling, maar noemt het wel opvallend dat het aantal aanvragen aanzienlijk is gestegen sinds de publicatie van een onderzoek, afgelopen woensdag, waaruit naar voren kwam dat maar weinig Nederlanders (12 procent) zich laten onderzoeken als ze coronaverschijnselen hebben. Ook bleken veel mensen die klachten hadden, toch naar werk (40 procent), horeca (30 procent) of supermarkt (80 procent) te gaan, ondanks een oproep om thuis te blijven.

Overigens is het aantal vastgestelde besmettingen in ons land de laatste dagen ook opgelopen. Zaterdag werden 127 nieuwe besmettingen gemeld, zondag 144, de hoogste aantallen sinds een maand. Mogelijk hangt dat samen met het toegenomen aantal tests.