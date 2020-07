Illegale feesten met 150 bezoekers in buitengebieden beëindigd

De politie heeft zondagochtend twee illegale feesten met beide keren zo’n 150 aanwezigen beëindigd. De een was in het buitengebied bij Oosterhout, de ander in het buitengebied van Sint Maartensdijk.

Vanuit het natuurgebied bij Oosterhout was een melding gekomen over harde muziek, meldt de politie. Bij de Statendamweg bleken rond 07.30 uur zo’n dertig voertuigen en ongeveer 150 feestgangers te zijn en klonk inderdaad harde muziek. Agenten gingen in gesprek met iemand die zei de organisator te zijn. De aanwezigen kregen een kwartier de tijd om weg te gaan, wat ze deden. Een kleine groep bleef achter om op te ruimen.

Omdat de feestgangers bij Oosterhout zonder problemen vertrokken, zijn geen boetes uitgedeeld, aldus de politie, die wel benadrukt dat dergelijke feesten niet zijn toegestaan. “Bezoekers en organisatoren riskeren hoge boetes. Bovendien gaat het in dit geval om een natuurgebied waarin een dergelijke verstoring zeer ongewenst is.”

Bij Sint Maartensdijk ging een groot deel van de aanwezigen niet zo snel weg. Het feest vond daar zondagochtend plaats bij de Gemaalweg. Ook hier was melding gedaan van geluidsoverlast. Een derde van de aanwezigen vertrok al snel na aankomst van de politie, maar de rest weigerde weg te gaan. Daarop kwamen onder meer hondeneenheden, de politiehelikopter, de marechaussee en meer agenten ter plaatse. “Het werd de aanwezigen duidelijk dat er ingegrepen zou gaan worden en ze begonnen op te ruimen”, aldus de politie.

Tegen 10.00 uur vormde de politie een linie en rond 10.30 uur was iedereen vertrokken. Het terrein is volgens de politie netjes opgeruimd en er is geen geweld gebruikt.