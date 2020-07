Besparen met tanken? Met deze tips rijd je zuiniger

In maart en april hadden we door de coronacrisis met historisch lage brandstofprijzen te maken. Mensen waren massaal thuis aan het werk, waardoor het woon-werkverkeer flink daalde. Ook een bezoekje aan oma zat er even niet in. Inmiddels zijn de prijzen weer iets gestegen. Goedkoop tanken, autobezitters doen dit maar wat graag het hele jaar door. Welke manieren zijn er om goedkoop te tanken en om je verbruik laag te houden?

Grootste dip achter de rug

Na een enorme dip in de maanden maart en april, waarin de prijs voor Euro 95 door het uitbreken van corona met 15 procent daalde, klimt de prijs voor een liter brandstof al weer eventjes gestaag door. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat de grootste dip achter de rug is, want in juni lagen de prijzen nog slechts 7,9 procent lager van vorig jaar. Op dit moment ben je rond de 1,68 euro kwijt per liter benzine. Voor ongeveer 1,32 euro heb je een liter diesel. Dit verschilt uiteraard per tanklocatie, maar de goedkope benzine tanken dagen behoren tot de verleden tijd.

Tips om goedkoper te tanken

Nu is het zo, dat er manieren of eigenlijk trucjes zijn, om goedkoop te tanken in Nederland. Je moet er misschien wel een tikkeltje fanatiek voor zijn, maar het is mogelijk om het hele jaar door je benzine- en verbruikskosten laag te houden met deze tips. De eerste tip is dynamic pricing, een fenomeen dat in Duitsland al heel normaal is en nu ook in Nederland vaker voorkomt. Dit betekent dat tankstations hun prijzen gedurende de dag aanpassen. Een op de vijf tankstations bepaalt op dit moment zijn brandstofprijs op basis van rustige en drukke momenten. Het kan al snel een dubbeltje per liter verschillen. Je moet wel een vroege vogel zij, want het goedkoopste moment om te tanken is tussen 3 en 6 uur in de ochtend. Is dat te vroeg? Dan is het goedkoper tanken in de ochtendspits dan in de avondspits.

Tankpas

Een andere tip is het gebruik maken van een tankpas. In Nederland heb je daarvoor twee opties, namelijk de pas van UnitedConsumers en de ANWB Tanken met Voordeel. Met de kaart van UnitedConsumers kun je bij 600 tankstations in Nederland korting krijgen als je gaat tanken. Je kan wel tot vijftig euro per jaar besparen. Als je geld wilt besparen, moet je niet op de snelweg tanken. Daar kan het zomaar tien tot twintig procent duurder zijn dan wanneer je in een dorpje stopt. Nu kan je het tanken niet altijd plannen en heb je wellicht niet altijd de tijd om iets om te rijden, maar het is toch goed om te weten.

Tijdstip en dag

Niet alleen het tijdstip kan van invloed zijn op de prijs van tanken, maar ook de dag. Uit onderzoek is gebleken dat tankstations vaak op bepaalde dagen kortingen geven, maar bijna nooit op maandag. Wil je profiteren van kortingen? Op zaterdag geven de meeste tankstations korting. Verder is het verstandiger om eerst je tank zo leeg mogelijk te rijden, voordat je gaat tanken. Als je auto lichter is, verbruik je minder brandstof. Sta je in de file? Rijd dan wat rustiger zodat je niet de hele tijd hoeft op te trekken en weer te remmen. Bij optrekken verbruikt je auto meer brandstof dan bij het rijden met een constante snelheid.

Tanken tijdens de vakantie

Ga je deze zomer nog met de auto naar het buitenland? Tank dan in België en Duitsland. Met deze twee landen scheelt het bedrag soms zoveel, dat je op een volle tank van 60 liter maar liefst 18 euro kunt besparen. Voor diesel geldt het iets anders. Dat is in Nederland namelijk redelijk voordelig in vergelijking tot andere landen. Zwitserland, België, Frankrijk en Italië zijn dan even duur of duurder dan Nederland. Je kunt nog wel redelijk goedkoop tanken in Oostenrijk, Kroatië, Slovenië en Duitsland, maar de verschillen zijn een stuk minder dan bij benzine.