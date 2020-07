Leider grootste partij Sint-Eustatius stapt op

Clyde van Putten is na twintig jaar opgestapt als leider van de Progresive Labour Party (PLP) op Sint-Eustatius, de grootste partij van het eiland. Van Putten was leider van de coalitie die in 2018 door Nederland opzij is gezet vanwege vermeend wanbeleid. Rechelline Leerdam is de nieuwe leider van de PLP.

In 2017 kwam Van Putten in het nieuws toen hij dreigde Nederlandse militairen te doden en op straat te verbranden als ze naar Statia, zoals Sint-Eustatius ook wordt genoemd, zouden komen. Na deze opmerking zei toenmalig minister van Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk dat er een draadje los zit bij Van Putten. Van Putten bood later zijn excuses aan.

Sint-Eustatius heeft al ruim twee jaar geen eigen regering. Oud-CDA voorzitter Marnix van Rij is momenteel regeringscommissaris op het eiland met als doel bestuurlijke verbeteringen door te voeren. Op 21 oktober zijn er weer verkiezingen op het eiland.