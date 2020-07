Nieuwe aanwinsten te zien in expositie van Delftse Meesters

Museum Prinsenhof Delft toont vanaf 4 september Delftse meesters. De expositie laat drie nieuwe aanwinsten zien en vier nieuwe bruiklenen, waaronder twee werken van Michiel van Mierevelt, een belangrijke portretschilder in Nederland in de 17e eeuw.

Zo hangt het portret van Ambrogio Spinola, dat het museum vorig jaar verwierf, voor het eerst in 400 jaar naast dat van stadhouder prins Maurits. Zij waren elkaars rivalen in de strijd tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Ambrogio Spinola was opperbevelhebber van het Spaanse leger in de Nederlanden en met dit portret wil het museum het verhaal van de Spaanse kant beter belichten.

Verder is er ook een keukenstuk te zien “van een liefdespaar in een keuken met dood wild”, van de hand van Cornelis Jacobsz. Delff. Tot nu toe ontbrak zijn werk in de collectie van het museum, dat dan ook erg blij is met deze schenking.

De tentoonstelling Delftse Meesters. In kunst en wetenschap biedt een overzicht van de meest toonaangevende Delftse meesters, aldus het museum. Ze komen in negen verschillende genres voorbij, van portretten tot historiestukken en van zilverwerk tot stadsgezichten.