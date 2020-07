Verdachte doodgestoken fietser Oss voor de rechter

De 25-jarige statushouder die wordt verdacht van het doodsteken van een 18-jarige fietser in Oss, moet maandagochtend voor de rechtbank in Den Bosch verschijnen. Dat gebeurt via een videolink. Het is de eerste openbare rechtszitting sinds de verdachte in april werd aangehouden. De zaak wordt maandag nog niet inhoudelijk behandeld.

Het slachtoffer werd op zondagochtend 19 april naast zijn fiets gevonden op de kruising van de Julianasingel met de Doctor Saal van Zwanenbergsingel in Oss. Hij bezweek kort daarna aan zijn verwondingen. Een paar uur later hield de politie een verwarde man aan op het station in Oss. Op zijn fiets zaten bloeddruppels en op zijn bagagedrager lag een mes.

De verdachte is een man uit Heesch, een bekende van de politie. Hij was in het verleden betrokken bij een mishandeling en heeft zich verzet bij een arrestatie. Begin deze maand bleek dat de man een statushouder is met een complexe sociaal medische problematiek. De gemeente Bernheze erkende dat hij onvoldoende begeleid werd. Er was door privacyregels te weinig informatie over de hulpverlening en de huisvesting die de man nodig had. Er was geen inzage in het medisch dossier en er was onvoldoende informatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en het asielzoekerscentrum.

Wat aan de steekpartij voorafging, is niet duidelijk. Het lijkt er niet op dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden. De recherche heeft na het steekincident camerabeelden geanalyseerd en getuigen gehoord. De officier van justitie zal maandag in de rechtbank toelichten hoever het onderzoek gevorderd is.