3 supertips om je gootsteen te ontstoppen

Zit je met een verstopte gootsteen? Lastig hoor, want de vaat blijft staan en je kunt geen ingrediënten meer wassen voor je culinaire creaties! Maar een gootsteen voert inderdaad geen water meer af als je deze gebruikt als ‘afvalbak’. Etensresten of vloeibare olie zorgen namelijk nog het meest voor verstoppingen. Tijd om de mouwen op te stropen voor een ontstopping? Yep, want hier staan drie supertips klaar.

Gebruik soda en heet water tegen vet

Soda lost vetresten op, dus het is een prima middel om te gebruiken als je denkt dat vetresten in de gootsteen samenklonteren. Hoe je te werk gaat? Kook een liter water. Meng dit water met een pak soda in een emmer. Giet het mengsel beetje bij beetje in de afvoer van de gootsteen en wacht een nachtje. Spoel de volgende dag wat water door de gootsteen en kijk of het mengsel heeft geholpen.

Zet een plopper op de afvoer van je gootsteen

In combinatie met de vorige tip (soda en heet water) werkt een plopper ook prima. Eerst zorg je voor een laagje water in de gootsteen. Haal de stop eruit en zet de plopper direct op de afvoer van je gootsteen. Beweeg de plopper ferm op en neer om de verstopping naar boven te halen. Het laagje water in de gootsteen zorgt ervoor dat de zuigkracht sterk is!

Handig met gereedschap? Check de sifon

Onder elke gootsteen zit een gekromde buis: dit wordt de ‘sifon’ genoemd. Waarom je hier even naar moet kijken? In de kromming kan vuil zich makkelijk ophopen. Dit weet je echter pas zeker als je de sifon losmaakt en inspecteert. Het losmaken van de sifon kan met een schroevendraaier of met een waterpomptang. Leg vooraf wel een bakje of een emmer onder de sifon, want als je deze losmaakt, komt er altijd wat water vrij. Is de sifon los, dan kun je het vuil verwijderen. Monteer de sifon hierna zorgvuldig, anders gaat deze lekken!

Niets helpt? Maak eens een afspraak met een lokale rioolexpert

