‘Coronavirus zorgt voor minder werk in ziekenhuizen’

Zorgverleners zullen dit jaar als gevolg van de uitbraak van het coronavirus voor het eerst in decennia minder werk hebben. Nadat in maart en april veel reguliere zorg was weggevallen, kunnen zorgverleners door de strenge naleving van de 1,5 meterregels die achterstand maar mondjesmaat inhalen. Economen van ING verwachten dat de hoeveelheid zorg daardoor tussen de 5 procent en 10 procent lager zal liggen dan vorig jaar.

Tijdens de piek van de coronagolf in Nederland ging veel gangbare zorg niet door, omdat zowel de vraag als het aanbod daalde. Veel tijd en menskracht werd opgeslokt door de strijd tegen het longvirus. Aan de andere kant kwamen er minder patiƫnten, bijvoorbeeld door minder doorverwijzingen door huisartsen en omdat mensen uit bezorgdheid wegbleven bij ziekenhuizen.

Een inhaalslag is niet snel gemaakt door de 1,5 metervoorschriften en blijvende angst om de dokter te bezoeken. Pas als er een werkend vaccin tegen het coronavirus is gevonden, zal volgens ING de capaciteit bij zorgverleners weer volledig kunnen worden benut.

Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders hebben relatief veel vaste kosten, stelt ING. Het is daarom moeilijk de uitgaven als reactie op de crisis snel omlaag te krijgen. Het is dan ook aan compensatie door zorgverzekeraars voor het inkomstenverlies te danken dat het zorgaanbod overeind blijft. Voor zorgaanbieders blijft de financiƫle onzekerheid groot. Volgens ING is het daarom belangrijk dat al goede afspraken worden gemaakt met verzekeraars over periodes van meerdere jaren.