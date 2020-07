Impact coronacrisis vertaalt zich in vermoeidheid: veel Nederlanders zijn moe

De impact van de coronacrisis is niet alleen op economisch gebied voor veel Nederlanders voelbaar, maar ook op fysiek en mentaal niveau. Steeds meer mensen hebben last van vermoeidheid na het maandenlang thuiswerken, thuisonderwijs, omgaan met onzekerheden en stress, een overdaad aan media en een tsunami aan online meetings. Hoe zorg je ervoor dat je deze zomer weer een beetje in een routine komt en dat je je weer wat fitter, vitaler en gefocust voelt?

De afgelopen tijd is voor veel mensen slopend geweest. Al het multitasking en de welbekende ballen in de lucht houden eisen nu zijn tol. Nederlanders zijn moe en klagen over concentratieproblemen. Zou het kunnen dat de coronacrisis veel ingrijpender is geweest dan we tot nu toe hebben toegegeven? Wellicht hebben we daar niet eens de tijd voor gehad, omdat we te druk waren met alle veranderingen en aanpassingen die er nodig waren tijdens de lockdown.

Luisteren naar je lichaam

Kortom, ons brein heeft rust nodig en ons lichaam vraagt om aandacht. En dat ernaar geluisterd wordt, want die kunst lijken we vergeten te zijn. Hoe vaak gaan we naar wc als we moeten, drinken we wat water als we dorst hebben, stoppen we met eten als we voelen dat we genoeg hebben gehad en gaan we naar bed als we moe zijn? Ons lichaam praat de hele tijd met ons, ook als het wat beweging nodig heeft. Zijn we bereid om te luisteren naar de waarheid die het altijd spreekt?

Neem slapen, een wezenlijk onderdeel van onze routine, maar we doen het te weinig. Dat niet alleen, we nemen vaak onze hele dag mee naar bed, waardoor we alsnog uitgeput wakker worden. Wil je de kwaliteit van je slaap verbeteren? Kijk dan naar je dag en hoe je hier invulling aangeeft. Welke keuzes maak je, en dan met name in de avond. Zet de televisie een keer uit, sla je laptop dicht en maak een wandeling. Ook helpt het om op een vast tijdstip naar bed te gaan. Ga niet sporten vlak voor het slapen gaan, want dit verhoogt je adrenaline niveau. Vermijd koffie en alcohol en luister naar je lichaam: is het moe, ga dan naar bed. Ook kan zijn er rustgevende middelen die kunnen helpen als natuurlijke rustgever, zoals CBD olie.

Bouwen aan routine

Voor het bouwen van een routine dat jou ondersteunt, kan je deze zomer oefenen met een vast slaap ritme aanhouden. Ga op hetzelfde tijdstip naar bed en kom er op een vast tijdstip ook weer uit. Het is even wennen in het begin, maar de positieve effecten ervan ga je zeker merken. Zorg er daarnaast voor dat je elke dag voldoende beweging krijgt. Maak twee keer per dag een wandeling, pak de fiets en zorg dat je weer geniet van het buiten zijn, nu het weer mag.

Let ook op je eten en drinken. Met name suiker en koolhydraten, of nog preciezer, voedingsmiddelen waar gluten in zitten, kunnen voor een moe en futloos gevoel zorgen. Daarbij kunnen gluten een opgeblazen gevoel veroorzaken en het gevoel dat het wat mistig is in je hoofd. In de vakantie alles eten waar je zin hebt, omdat het vakantie is? Geen ondersteunend idee. Zet jezelf op een voedingsprogramma waarin je bepaalde voedingsmiddelen laat staan om te kijken wat het met je doet. Eten en drinken hebben een veel grotere impact dan we willen toegeven.

Kritische stem

Stel ten slotte niet te hoge eisen aan jezelf en geef jezelf wat ruimte. Gewoon de ruimte om er te zijn, en jezelf te waarderen. Herken je die kritische stem die de hele dag aan het woord is? Geef die wat minder zendtijd en stem af op wat er wel is. Dat zorgt er meteen voor dat je in dit moment aanwezig bent. Al die gedachtes en zorgen over verleden en toekomst slurpen energie. En laten we die energie nou juist nodig hebben voor het huidige moment.