Nederlanders om in de gaten te houden: Anna Jacobs (29) mede-initiatiefnemer How about mom

Toen Anna Jacobs (29) voor het eerst moeder werd, dacht ze vaak de eerste weken na de bevallig: waarom heeft niemand mij dit verteld? Dat je van alles in huis moet halen en regelen als je gaat bevallen, dat wist ze wel. Maar wat er geestelijk en lichamelijk met je gebeurt als je moeder wordt, daar had ze geen idee van. Reden genoeg dus om samen met haar zus Frederieke afgelopen mei de app How about mom te lanceren, met eerlijke en echte verhalen en betrouwbare adviezen voor moeders.

Er nog een lange tijd uit zien alsof je zwanger bent na de bevalling, bloedverlies dat weken aanhoudt, in de ochtend extreem gelukkig zijn om vervolgens in huilen uit te barsten of moeite hebben met borstvoeding. Zomaar wat voorbeelden waar Anna zich over verbaasde na haar eigen bevalling. “Ik was een van de eerste in mijn vriendinnengroep die zwanger werd. Dan heb je nog weinig verhalen gehoord. Toen ik voor de tweede keer zwanger was en meer mensen om mij heen kinderen kregen, had ik meer gesprekken over het moederschap. Wat me opviel is dat vrijwel alle vrouwen hetzelfde als ik ervaarde en rondliepen met de vraag: waarom wist ik dit niet?”

Ze ging kijken wat er was qua sites en apps en kwam erachter dat er vrijwel niets was voor met name het eerste jaar van het moederschap. “De meeste apps en sites zijn alleen gericht op de baby maar ik had juist behoefte aan eerlijke verhalen over wat er kan gebeuren als je moeder wordt en hoe je om kunt gaan met alles wat er in die nieuwe fase van je leven gaat gebeuren.” De zusjes praten met alle medische experts en deskundigen die op je pad komen als je zwanger bent, als je in je kraamperiode zit of als je moeder wordt. “Die experts herkenden ons gevoel. Ook zij waren van mening dat de aandacht voor de moeders te beperkt is, dat vrouwen niet altijd hun weg naar de juiste zorg weten te vinden en dat er nog steeds veel onderwerpen taboe zijn. Ons plan raakte bij al die mensen een snaar en ze wilden zich aansluiten en betrokken zijn bij de ontwikkeling van onze app. Dat was voor ons een waardevolle bevestiging.”

In mei is de eerste eerlijke moeder app geboren met behulp van een gouden team en een groep enthousiaste experts. Inmiddels is de app meer dan 7500 keer gedownload. “De app draait volledig om de moeder. Je kunt de app al downloaden als je zwanger bent, want we geven ook tips over de voorbereiding op de bevalling, kraamtijd en borstvoeding. Maar de focus ligt op het eerste jaar moederschap. De app geeft informatie over lichamelijke klachten, bevat artikelen over alle thema’s waar je mee te maken krijgt als nieuwe moeder en als gebruiker ontvang je dagelijks een persoonlijke quote of tip. Daarnaast biedt de app audio- en videocursussen, met bijvoorbeeld mini-meditaties, een cursus over borstvoeding of over seksualiteit.”

Waarom sta je in de ochtend op en doe je wat je doet?

“Voor mij is het heel belangrijk dat er meer openheid over en aandacht komt voor hoe het echt is om moeder te worden. Het is een van de allermooiste dingen die je kan overkomen, maar je wereld staat er ook wel even flink van op z’n kop. Niemand kan je echt op het moederschap voorbereiden, maar het is wel fijn om als moeder eerlijke verhalen en betrouwbare adviezen en tips mee te krijgen. Dat gun ik alle moeders om mij heen. De persoonlijke berichtjes en reviews die we krijgen van vrouwen, daar sta ik ook voor op. Veel vrouwen geven aan dat ze moeten wennen aan het moederschap en vragen zich af of dit normaal is. Door onze app weten ze dat ze niet de enige zijn. Of vrouwen zijn hun lichaam weer gaan omarmen door onze foto’s op Instagram. Het is onze missie om de zorg voor (nieuwe) moeders te verbeteren en om taboes te doorbreken.”

Hoe ziet jouw ochtendroutine eruit?

“Ik zou willen antwoorden dat ik iedere ochtend begin met een relaxte meditatie, maar dat zit er voorlopig nog niet in. Als ik opsta check ik eerst mijn mail en het weer voor die dag, dat is een dingetje. Wat moeten de kindjes voor kleren aan? Onze ochtenden waren extreem hectisch met een zoontje van anderhalf en een dochter van vier, een verloofde die naar Zaandam moet voor zijn werk en ik naar Utrecht. Na een hele relaxte corona periode wordt het langzaamaan weer wat drukker nu de school en crèche weer open zijn en wij ook af en toe weer buitenshuis werken. Ontbijten doe ik vaak pas op kantoor, maar als het lukt sport ik wel nog even als de kindjes zijn afgezet. Ondanks de ochtendspits in huis, is het vaak ook een gezellige boel met harde muziek in de badkamer en nog even samen dansen. Ik probeer, ook al is het maar vijf minuten, even een soort van rustmoment in de badkamer voor mezelf te hebben.”

Wat houd je momenteel bezig?

“Er zit iets moois aan te komen waar nu veel van onze tijd naartoe gaat, maar daar mag ik nog niets over zeggen. Dat is echt een langgekoesterde droom. Daarnaast zijn we druk bezig met aanpassingen en verbeteringen in de app, dat is een continu proces. Wat mij bezig houdt, is eigenlijk een oneindige stroom aan werkzaamheden. Maar goed: dat hoort er bij als je ondernemer bent.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als eigen ondernemer?

“Het hangt er vanaf op welk moment je me deze vraag stelt. In drukke periodes, bijvoorbeeld voor de app lancering, staat self-care op een laag pitje. Op dit moment heb ik weer een goed ritme van minimaal drie keer in de week sporten te pakken. Hoewel ik ontspanning ook belangrijk vind, scheelt het enorm dat ik mijn werk fantastisch vind en met een top team samenwerk. Evengoed zijn er iedere dag momenten dat ik even helemaal unplug en bezig ben met moeder zijn, tijd met mijn geliefde doorbreng of iets voor mezelf doe. Elke vrijdag is daarnaast mijn moederdag. Dan probeer ik niet te werken en ga ik mee in het ritme van mijn kinderen. Mijn werk overheerst vaak, maar mijn leven voelt heel gevarieerd.”

Welke wijze les heb je geleerd?

“Vertrouw op je gevoel en intuïtie. Als ik kijk naar de afgelopen maanden waren er mensen die zeiden: gaan jullie in twee maanden tijd een app lanceren voor iOs én Android, dat lukt nooit! Maar het is wel gelukt en daar ben ik trots op. Als iets goed voelt, dan zit het ook vaak goed. Verlies jezelf niet in zorgen of twijfels, maar heb vertrouwen, weet dat je het kan en ga ervoor.”

Wat breng jij aan de wereld?

“Een fantastische en bruikbare app waar moeders heel veel steun en support uit kunnen halen als ze moeder worden en daarnaast een inspirerend platform. En mijn optimisme. Daar lacht mijn zus en compagnon vaak om. Ik ben een ras optimist en ik denk dat dat over het algemeen een leuke eigenschap is voor mensen om me heen.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Mijn discipline en doorzettingsvermogen als het om werk gaat. Persoonlijk gezien waardeer ik het dat ik zo waarderend ben, ook al klinkt dat een beetje suf. Er zijn iedere dag wel momenten, zeker met mijn mijn kinderen, waar ik dankbaar voor ben en dat spreek ik ook uit.”

Stel, je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Die heb ik al, onze vader Jan. Hij is al jaren de belangrijkste mentor die we hebben. Hij heeft veel ervaring als ondernemer en stimuleert ons altijd. Hij staat achter ons, houdt ons een spiegel voor en ik vind het super inspirerend hoe hij in het leven staat. Hij is heel optimistisch en leergierig. Hij maakt van alles een studie, of het nu om het ideale pizza-deeg of de beste TikTok strategie gaat. Hij is mijn go to guy en ik spreek hem iedere dag. Ons andere bedrijf, Smart Health, zijn we met ons drietjes in 2013 gestart.”

Welk vak heb je gemist op school?

“Op jongere leeftijd had ik willen leren over ondernemerschap en sales, dat zou heel waardevol zijn geweest. Of je nu uiteindelijk ondernemer wordt of met name leert hoe je jezelf beter in de markt leert zetten bij sollicitatiegesprekken. Als ik terugdenk aan het vak informatica, was dit ook niet heel exciting. Ik had graag al zo jong mogelijk willen leren programmeren, want daar ligt de toekomst.”

Stel, vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten, met wie en waar zou je het over willen hebben?

“Dan zie ik een hele grote tafel voor me met mijn beste vrienden en familie, met flessen wijn en een pan spaghetti Bolognese. Ik denk dat we dan met elkaar herinneren en grappige momenten ophalen. Dat lijkt me fantastisch leuk. Verder hoef ik niets uit te spreken, want ik zeg altijd wel wat ik voel en denk. Ik heb dus niet iets wat ik nog wil zeggen, maar misschien wel een bedankje voor iedereen voor het goede leven dat we met elkaar hebben. En dan proosten met de boodschap die mijn oma Jeanne altijd zei: dat we ‘m nog lang mogen lusten.”