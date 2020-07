Nieuwe officier van justitie voor proces MH17

Het Openbaar Ministerie schuift een andere officier van justitie naar voren in het proces over het neerhalen van vlucht MH17 boven het oosten van Oekraïne. Officier van justitie Dedy Woei-A-Tsoi vertrekt naar het OM in Rotterdam. Haar plaats wordt ingenomen door Manon Rudderbeks. Die was vanaf het begin al nauw betrokken bij het MH17-onderzoek en voegt volgens het OM in Den Haag dus “veel historische kennis en expertise” toe.

Zij gaat deel uitmaken van het team van drie officieren van justitie, samen met Thijs Berger en Ward Ferdinandusse. Normaal gesproken doen twee officieren grote strafzaken, maar voor het MH17-proces is een uitzondering gemaakt. Zo zijn er naast de drie rechters ook twee reserve-rechters, om eventueel personeel verloop goed te kunnen opvangen.

Het proces gaat verder op 31 augustus. De rechtbank heeft tot en met november 2021 blokken zittingsdagen van een of meerdere weken gereserveerd.

Bij de ramp op 17 juli 2014 kwamen alle 298 inzittenden, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders, om het leven. Het toestel was onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur.

Vier mannen – drie Russen en een Oekraïner – staan terecht. Alleen Oleg Poelatov laat zich vertegenwoordigen door een advocatenteam, de anderen hebben niets van zich laten horen. Het gaat om Igor Girkin, Sergej Doebinski en Leonid Chartsjenko.