Poppenkast op de Dam tot 1 september verboden

De Poppenkast op de Dam is voorlopig niet meer te zien op het Amsterdamse plein. Jan Klaassen en Katrijn keerden op zondag 5 juli terug naast de ingang van het Koninklijk Paleis, maar door de drukte in de binnenstad is vorige week besloten optredens van straatartiesten tot 1 september te verbieden. Daaronder valt ook de poppenkast, die in mei werd uitgeroepen tot Nederlands Cultureel Erfgoed.

Poppenspeler Egon Adel werd zondag weggestuurd van de Dam. Hij dacht dat de poppenkast niet onder de nieuwe maatregelen viel. “Wij vragen burgemeester Halsema de maatregelen niet onbedoeld door te laten slaan”, zegt Adel. “De Poppenkast met Jan Klaassen en Katrijn is een van de laatste typisch Amsterdamse tradities waar kinderen in de buitenlucht nog van kunnen genieten. De volwassenen op de achtergrond kunnen makkelijk 1,5 meter afstand houden en doen dat ook.” Hij roept de burgemeester op de poppenkast door te laten gaan.

Volgens een woordvoerder van de burgemeester geldt het verbod voor alle straatartiesten en wordt geen uitzondering gemaakt voor de poppenkast. De acts op de Dam zorgen ervoor dat er vaak grote groepen mensen bij elkaar staan die geen anderhalve meter afstand van elkaar houden, aldus de woordvoerder.