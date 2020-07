Rijksrecherche onderzoekt 1300 dossiers politie Horst

De Rijksrecherche onderzoekt zo’n 1300 dossiers van de politie Horst op mogelijke strafbare feiten van agenten, zoals valsheid in geschrifte. Aan de hand van dat onderzoek wordt bekeken of die strafzaken naar de rechtbank kunnen of geseponeerd worden. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) bevestigde dinsdagavond berichtgeving hierover op de website van de Limburger.

Bij de politie Horst werden eerder dit jaar negen medewerkers wegens plichtsverzuim op non-actief gesteld. Op 10 juni kregen vijf agenten ontslag aangezegd en kregen vier anderen straffen wegens misdragingen. Tegen twee andere agenten loopt nog een disciplinair onderzoek.

De Rijksrecherche bekijkt alle dossiers waarbij de negen op non-actief gezette agenten tussen 2015 en 2019 betrokken zijn geweest. Als een proces-verbaal bijvoorbeeld ‘vals’ is, kan een dossier onbruikbaar worden of hebben geleid tot een onterechte veroordeling.

Volgens het OM zijn bij drie – en niet zoals eerder gesteld werd vier – dossiers al strafbare feiten aan het licht gekomen. “Tot nog toe zijn in deze zaken in vijftien dossiers vragen gerezen omtrent het handelen door de desbetreffende verbalisanten”, aldus het OM. “Van deze vijftien dossiers zijn er drie zaken waarin een verdenking op een strafbaar feit naar voren is gekomen.”

Volgens het OM zijn er nog geen strafbare feiten naar boven gekomen in zaken waarin verdachten al zijn veroordeeld.

Het onderzoek naar de strafbare feiten zal volgens justitie waarschijnlijk de rest van dit jaar nog doorgaan.