Tractoren bij boerenactie in provincie Utrecht verboden

Waarnemend burgemeester Peter den Oudsten van Utrecht heeft als voorzitter van de veiligheidsregio Utrecht een verbod ingesteld op het demonstreren met landbouwvoertuigen op de openbare weg, op parkeerplaatsen en op alle andere openbare plekken in de provincie Utrecht. Het verbod is onmiddellijk ingegaan, geldt voor dinsdag en woensdag en treft dus de actie die boeren woensdag in De Bilt willen houden.

Volgens Den Oudsten kan de demonstratie niet “veilig, ordentelijk en gezond” verlopen als er een onbekend aantal tractoren naar De Bilt komt. Dat levert volgens hem ernstige risico’s op voor het verkeer, belemmert hulpdiensten in hun werk en geeft kans op wanordelijkheden, zo lieten de gemeente De Bilt en de veiligheidsregio dinsdag weten.

Den Oudsten en burgemeester Sjoerd Potters van De Bilt stellen dat zij demonstreren “een groot goed” vinden, maar dat het aan de burgemeester is om een demonstratie veilig en ordentelijk te laten verlopen. Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) kan volgens hen niet zeggen hoeveel boeren op trekkers naar De Bilt willen komen. FDF heeft daar naar eigen zeggen ook weinig invloed op. De burgemeesters constateren dat FDF via sociale media wel heeft opgeroepen om met landbouwvoertuigen naar de demonstratie te komen. “Daardoor ontstaat het risico dat deze voertuigen in groten getale zullen afreizen”, aldus Den Oudsten en Potters.

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus laat via Twitter weten dat hij het besluit “volledig steunt”. Hij roept demonstranten op zich aan de regels te houden. “Demonstreren is een belangrijk grondrecht, waar iedereen in Nederland gebruik van mag maken. Maar er mogen geen onveilige situaties ontstaan”, aldus de minister.

Vanaf dinsdagmiddag is de hele provincie Utrecht verboden gebied voor actievoerende boeren op tractoren. De politie heeft zich voorbereid en maatregelen genomen, aldus de veiligheidsregio. Welke maatregelen dat zijn en hoeveel handhavers er worden ingezet wil een woordvoerster niet zeggen. Als er actievoerders op trekkers in Utrecht arriveren zal de politie optreden. Het gewone verkeer zal vooralsnog geen last van de maatregelen hebben.

De boeren mogen bijeenkomen op een terrein in Biltse Rading in de buurt van het gebouw van de Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat ze nog steeds betichten van het produceren van onbetrouwbare stikstofcijfers. De demonstranten hadden zelf al besloten om niet zoals eerder gepland voor de deur van de RIVM te parkeren, omdat daar te weinig ruimte is. Op het aangewezen terrein is plaats voor maximaal tweeduizend mensen op 1,5 meter afstand van elkaar. Demonstranten moeten zich aan de geldende coronaregels houden.