Veiligheidsberaad: cijfers zorgwekkend, geen extra maatregelen

Het snel toenemende aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is zorgwekkend. Maar de cijfers zijn nog laag en daarom is er geen reden om op dit moment extra landelijke maatregelen te nemen. Veiligheidsregio’s waar het aantal besmettingen het meest is gestegen, kunnen als dat nodig is wel gericht extra maatregelen nemen. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, in een reactie op de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In het Veiligheidsberaad werken de 25 veiligheidsregio’s van Nederland samen.

“Het is belangrijk om deze cijfers goed te blijven volgen en te zien wat dit betekent voor ziekenhuisopnames van coronapatiĆ«nten”, aldus Bruls. Hij noemt het op dit moment het belangrijkste dat iedereen zich bewust is van de risico’s. “Het virus is nog steeds onder ons. Let niet alleen op voor jezelf, maar ook voor een ander die je kan besmetten. Blijf thuis bij klachten en laat je testen”, waarschuwt de beraadsvoorzitter. Hij wijst erop dat boa’s en politie alert zijn op overtreding van de coronamaatregelen. “Ze treden op bij overtredingen.”