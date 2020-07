Verdachte opgepakt om dreigmails aan Roermond en Simpelveld

De politie heeft vrijdagmiddag in Heerlen een 26-jarige man opgepakt die ernstige bedreigingen zou hebben geuit aan de gemeenten Simpelveld en Roermond. Als gevolg van die dreigementen werden de gemeentehuizen van beide plaatsen gesloten voor het publiek.

In Roermond kwam vlak voor 12.00 uur een dreigmail binnen, waarna de gemeente zowel het stadhuis als het stadskantoor sloot en liet bewaken. Rond 13.30 uur volgde een dreigmail aan de gemeente Simpelveld, van dezelfde afzender. Ook in Simpelveld ging het gemeentehuis daarop dicht.

Onderzoek door de politie leidde rond 15.30 uur tot de aanhouding van de 26-jarige man, een oud-inwoner van Simpelveld. Hij is in de cel gezet op verdenking van bedreiging en het doen van valse meldingen. Vlak na zijn aanhouding gingen de gemeentehuizen in beide plaatsen weer open.