Bijna helft Nederlanders maakt zich zorgen over droogte

Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over problemen door watertekort. Zij vrezen vooral voor de gevolgen voor de natuur, mislukte oogsten en uitdroging van dijken. Dat meldt de Unie van Waterschappen na een peiling onder 2.268 Nederlanders, uitgevoerd door onderzoeksbureau Citisens.

Van de deelnemers geeft 68 procent aan weleens last te hebben gehad van problemen door de droogte. Bijna de helft van de ondervraagden verwacht vaker overlast te ervaren door watertekort en 44 procent is bereid zelf maatregelen te treffen om schade te voorkomen. Hierbij geeft driekwart de voorkeur voor het installeren van een regenton. De aanleg van meer groen wordt genoemd door ruim 60 procent.

Ook na een regenachtige start van de zomervakantie kampen de natuur en de landbouw in het oosten en zuiden van het land nog altijd met droogte, aldus de Unie. “De droge zomers van 2018 en 2019 hebben zichtbaar gemaakt dat klimaatverandering bittere realiteit is in Nederland. Ook deze zomer maken veel waterschapsmedewerkers weer overuren om de problemen door de droogte zo beperkt mogelijk te houden”, aldus bestuurslid van de Unie Dirk-Siert Schoonman.

Het weer in Nederland is volgens Schoonman steeds extremer geworden. “We zien hevigere hoosbuien, maar ook steeds langere perioden van droogte.” Om de gevolgen hiervan te beperken, moet Nederland volgens hem klimaatbestendiger worden. “Dat moet op landelijk niveau gebeuren. Er zijn grote investeringen nodig om het land anders in te richten, maar ook op kleine schaal kunnen kleine ingrepen helpen. Tegel eruit, groen erin bijvoorbeeld.” Ook het gebruik van regentonnen juichen de waterschappen toe.