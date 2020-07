Eerste boeren aangekomen bij protest

De eerste demonstranten zijn woensdagochtend aangekomen bij de plek van het boerenprotest. Enkele tientallen auto’s staan geparkeerd langs de Biltse Rading, de weg tussen Utrecht, De Bilt en Bilthoven. Daar begint om 13.30 uur het officiële programma van het protest. Uit verschillende delen van het land zijn nog boeren onderweg.

De demonstratie is gericht tegen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat in Bilthoven is gevestigd. De demonstrerende boeren hebben geen vertrouwen in de stikstofmetingen van het RIVM en in het landbouwbeleid van het kabinet dat op die metingen is gebaseerd. Van de veiligheidsregio mogen 2000 mensen betogen.