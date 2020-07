Grapperhaus: extra waakzaam zijn, geen extra maatregelen

Het kabinet komt niet met extra maatregelen nu het aantal besmettingen van het coronavrius toeneemt. Maar “het is geen goede ontwikkeling”, zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) tijdens een ingelast persmoment.

Het is een waarschuwing, aldus de bewindsman. “Het is een overduidelijk teken dat we ons beter aan de basisregels moeten houden.” Het RIVM meldde dinsdag 987 nieuwe besmettingen. Vorige week waren het er 534.

Het kabinet volgt de adviezen van het Outbreak Management team (OMT), het team wetenschappers en deskundigen dat het kabinet adviseert bij de aanpak van het virus. De basisregels zoals 1,5 meter afstand houden “helpen het beste”.

De minister heeft woensdagmiddag overlegd met Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad. Als we ons niet aan de regels houden “kan het zomaar zijn dat burgemeesters lokaal moeten ingrijpen”, waarschuwde Grapperhaus.

Dat kan dan volgens hem betekenen dat te drukke stranden, parken of winkelstraten weer moeten sluiten. “Laten we het vooral niet zover laten komen.” De stijging van het aantal besmettingen is een “heel ernstige waarschuwing aan iedereen”.

Het komt namelijk vooral neer op het gedrag van mensen, vindt de bewindsman. Daarom is het volgens hem belangrijk dat hij Nederlanders nogmaals toespreekt op het naleven van de regels. Maar dat betekent niet dat het kabinet weer geregeld persconferenties gaat geven. Grapperhaus hoopt met zijn waarschuwing een tweede golf of aanscherping van de maatregelen te voorkomen.