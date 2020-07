Meer vergiftigingen door royaal gebruik lachgas en 3-MMC

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), onderdeel van het UMC Utrecht, heeft over 2019 weer meer vergiftigingen door lachgas en ook door de stimulerende en licht bewustzijnsveranderende stof 3-MMC gezien.

Na recreatief gebruik van lachgas werden in totaal 128 gevallen gemeld, dik twee keer zoveel als in 2018 (54 gevallen). “Opvallend is dat het vaak zeer grote hoeveelheden lachgas betrof: In sommigen gevallen ging het om honderden ballonnen per sessie”, aldus de organisatie.

“Steeds vaker wordt voor het vullen van ballonnen gebruik gemaakt van lachgastankjes van enkele liters, in plaats van de veel kleinere slagroompatronen.” In bijna een derde van de genoemde gevallen had de gebruiker neurologische klachten, zoals tintelingen en gevoelsstoornissen in de ledematen.

Het aantal vergiftigingsgevallen door de stof 3-MMC (3-methylmethcathinon) ging in 2019 naar 25, terwijl het er in 2018 nog tien waren. Vaak worden meerdere doses ingenomen, omdat de effecten niet zo sterk zijn. Daardoor is er een grotere kans op overdosering.