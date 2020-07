De politie heeft woensdagochtend een 25-jarige man uit Venray aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij vrijdagavond in zijn woonplaats. Een 24-jarige raakte daarbij ernstig gewond.

De politie tast nog in het duister over de aanleiding van de steekpartij op het Swingpad in de Limburgse plaats. Het slachtoffer is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis.