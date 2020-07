De Veiligheidsregio Utrecht is tevreden over het verloop van het boerenprotest in De Bilt. “Het protest is gemoedelijk en ordentelijk verlopen en de samenwerking met de organisatie was constructief.”

Volgens de veiligheidsregio kwamen naar schatting 1500 demonstranten naar De Bilt. Het vertrek van de boeren na afloop van de demonstratie verliep rustig.